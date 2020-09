'Pilotenpet KLM terug in ruil voor akkoord met vakbond'

Piloten van KLM krijgen mogelijk na drie jaar hun pet terug als 'bedankje' voor een akkoord tussen hun vakbond en de luchtvaartmaatschappij. Pilotenvakbond VNV en KLM onderhandelen momenteel over het inleveren van een deel van het salaris om aan de voorwaarden voor overheidssteun te voldoen. VNV is bereid een loonoffer van 20 procent op jaarbasis te geven. KLM vraagt vermoedelijk meer, maar zou als tegenprestatie de piloten na drie jaar afwezigheid hun pet willen teruggeven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wat KLM precies van alle vakbonden vraagt, wil de maatschappij tot donderdag 1 oktober niet kwijt. Op die dag moet de maatschappij bij minister Hoekstra van Financiën een plan inleveren waarin staat hoe aan de voorwaarden voor 3,4 miljard euro aan leningen en garanties wordt voldaan. Momenteel onderhandelt KLM met alle grond- en cabinebonden, en met de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) over de reorganisatie.

Loonoffers

VNV maakte vandaag bekend een loonoffer te willen brengen en af te zien van de winstdelingsregeling die de piloten in 2019 (voor corona) hebben gekregen. De bond zegt op jaarbasis 20 procent salaris in te leveren en wil niet-loongerelateerde arbeidsvoorwaardelijke concessies doen. Het is nog maar de vraag of KLM akkoord gaat met wat VNV te bieden heeft. De maatschappij heeft een eerder voorstel van VNV afgewezen.

Pilotenpet

De kans dat VNV zich laat afschepen met de herinvoering van de pilotenpet in ruil voor het inleveren van meer arbeidsvoorwaarden, lijkt klein. De geliefde pet werd in 2017 afgeschaft om het uiterlijk van de piloten 'moderner' te laten overkomen.

Waarschijnlijk geen akkoord donderdag

Vakbond FNV, een van de acht bonden die momenteel met KLM over de reorganisatie onderhandelt, vreest dat het donderdag niet tot een akkoord komt. De bond vertegenwoordigt zowel cabine- als grondpersoneel. FNV vindt dat KLM zich eenzijdig opstelt. Alle bonden zijn boos dat KLM hen niet eerder bij de onderhandelingen van de overheidssteun hebben betrokken. Bij KLM verdwijnen 5.000 arbeidsplaatsen, waarvan mogelijk 1.500 gedwongen ontslagen zullen zijn.