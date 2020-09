Zorgen over 'laatste spannende onderhandelingsweek' met KLM

SCHIPHOL - Met nog maar een week onderhandelen te gaan vrezen de vakbonden niet tot een akkoord te kunnen komen met KLM over de voorwaarden voor de miljardensteun van de overheid. Op 1 oktober moet KLM bij het kabinet kunnen aantonen dat zij voldoet aan de eisen die in ruil voor de steun zijn gesteld. Daarvoor is de maatschappij een reorganisatie gestart waarbij duizenden banen verdwijnen en in salarissen wordt gesneden. Maar de bonden zetten de hakken in het zand.

Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM-topman Pieter Elbers heeft gisteren in een videoboodschap aan het personeel laten weten op 1 oktober een concept van het sociaal plan en de invulling van de steunvoorwaarden aan het de overheid te willen aanbieden. Bij vakbond FNV wordt er getwijfeld over de stelligheid van Elbers, omdat de onderhandelingen tussen de bonden en KLM nog lang niet tot een akkoord hebben geleid. Spannende laatste week FNV noemt het een 'spannende laatste week', maar benadrukt ook dat de vakbonden zich helemaal niet aan de deadline van 1 oktober hoeven te houden. De bond wijst op de huidige cao's van het KLM-personeel die de maatschappij zou moeten naleven. Bovendien waren de vakbonden niet betrokken bij de gesprekken over de miljardensteunvoorwaarden tussen KLM en de overheid. Volgens de bonden hadden die onderhandelingen nooit zonder hen mogen plaatsvinden en kan er pas een akkoord over een sociaal plan worden bereikt met hun handtekeningen eronder. Zorgen Bij de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC), die een groot deel van de stewards, stewardessen en pursers van KLM vertegenwoordigt, heerst er vooral zorgen over het onderhandelingsproces. Volgens VNC is er 'geen enkele vooruitgang geboekt en met de door de overheid gestelde deadline van 1 oktober in zicht is de situatie inmiddels uitermate zorgelijk.' De bonden en KLM kunnen het maar niet eens worden over gedwongen ontslagen, loonoffers en een terugkomgarantie voor personeel als het weer goed gaat met de luchtvaartsector.