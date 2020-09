FNV: 'KLM huurt concurrent in voor grondafhandeling'

"Je brengt ze in grote financiële problemen, als je hen vraagt salaris in te leveren"

Inmiddels zijn de vakbonden en KLM de laatste week van onderhandelen ingegaan, want op 1 oktober wil minister Hoekstra van Financiën een plan met alle voorwaarden erin verwekt van ze ontvangen. De bonden zijn niet te spreken over de houding van KLM en verwachten ook geen akkkoord voor volgende week. De vakbonden zijn boos dat ze niet bij de gesprekken tussen het kabinet en KLM betrokken waren, terwijl zonder hen loonoffers, veranderingen in de cao's en gedwongen ontslagen niet mogen plaatsvinden.

Anderhalf keer modaal

De bonden willen dat de sterkste schouders binnen KLM de zwaarste lasten dragen en dat van het salaris van het personeel dat tot anderhalf keer modaal verdient wordt afgebleven. FNV-onderhandelaar Jan van den Brink: "Zij hebben vaak al een inkomen waar ze amper van rond kunnen komen. Je brengt ze in grote financiële problemen, als je hen vraagt salaris in te leveren."

Reactie KLM

KLM wil zolang de onderhandelingen lopen niks inhoudelijks over de gesprekken loslaten, maar laat weten dat de herstructureringsplannen al voor advies bij de ondernemingsraad liggen: "Begin september zijn medewerkers geïnformeerd over de inhoud en de gevolgen van die plannen. Tegelijkertijd is KLM met de bonden in gesprek over de reductie van arbeidsvoorwaarden en een sociaal plan voor zowel de cabine-, cockpit- en grond-domeinen. Hierbij is het uitgangspunt zoveel mogelijk baanbehoud en goede begeleiding van werk naar werk, binnen of buiten KLM."