Slagveld bij KLM: tot 5.000 banen op de tocht na dramatische kwartaalcijfers

SCHIPHOL - In totaal verdwijnen er 4.500 tot 5.000 banen bij KLM in de komende jaren. Dat zijn er 1.500 meer dan tot nu toe bekend. In het tweede kwartaal van 2020 heeft het bedrijf een terugloop van 75 procent gezien in de omzet.

KLM Cityhopper Embraers op Schiphol - KLM/Paul Ridderhof

Dat maakt KLM vanmorgen bekend in een persbericht. De 1.500 fulltime banen die verdwijnen worden het hardst gevoeld door het personeel op de grond, waar 500 banen verdwijnen. Daarnaast verdwijnen 300 arbeidsplaatsen onder het cabinepersoneel en 300 in de cockpit. 400 banen bij KLM-dochterondernemingen en Air France-KLM-groepsfuncties vinden ook geen doorgang. 5000 fte Eerder dit jaar verdwenen er al 3.500 fulltime banen. Hieronder vallen de 1.500 tijdelijke contracten van cabinepersoneel die niet worden verlengd en de medewerkers die zijn vertrokken onder de Vrijwillige Vertrekregeling. Door de coronacrisis opereerde KLM in juli op slechts 30% van de normale capaciteit. Buiten deze ontslagronde houdt KLM de deur open om in de toekomst nog meer banen te schrappen. "KLM'ers zijn loyale, professionele en hardwerkende collega's die klaarstaan voor onze klanten, voor elkaar, het bedrijf en de samenleving. Ook de afgelopen tijd is dat weer gebleken. Dat betrokken en dierbare collega's KLM nu moeten verlaten, is een zwaar en moeilijk besluit. Zeker omdat we in de afgelopen jaren zo veel bereikt hebben met elkaar", aldus KLM-directeur Pieter Elbers.