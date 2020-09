Telstar-verdediger Benamar maakt einde aan geruchten en vertrekt naar Italië

VELSEN-ZUID/SASSUOLO - Benaissa Benamar heeft een persoonlijk akkoord bereikt met het Italiaanse US Sassuolo. De clubs moeten nog wel tot een overeenstemming komen. De verwachting is dat de transfer van de verdedoger binnen enkele dagen afgerond wordt.

"We zijn Benamar wellicht wel kwijt aan Sassuolo", vertelde trainer Andries Jonker voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch aan FOX Sports. "Alleen de handtekeningen ontbreken nog. In de voetballerij laat je zo'n speler niet spelen."

Benamar zinde de afgelopen tijd al op een transfer. Voor Jonker is het wederom een speler die een stap hogerop maakt, maar dat ziet de oefenmeester als een compliment. "Het is een gemis, maar dat is hoe het werkt. Hij is de vijfde speler die de stap maakt, sinds ik hier ben. Daar doen we het voor."

Benamar begon zijn professionele loopbaan bij FC Twente. Bij Jong FC Twente kwam hij tot 24 optredens in de eerste divisie. Twee seizoenen later speelde hij zes wedstrijden voor het Marokkaanse Ittihad Tanger.