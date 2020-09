Mijlpaal lonkt: 'Avontuurlijke' Frank Korpershoek is bijna Mister Telstar

VELSEN-ZUID - Hij behoort inmiddels bijna tot het meubilair in Velsen-Zuid: Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek. Vanavond kan hij in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch zijn 372e competitiewedstrijd spelen voor de Witte Leeuwen.

"Voor mij blijft Fred Bischot nog altijd next level. Hij heeft eredivisie gespeeld in een mooie tijd voor de club", aldus de altijd bescheiden Korpershoek, die zelf nooit eredivisie haalde met Telstar.

"Het is misschien gek om te zeggen, maar ik ben best avontuurlijk ingesteld"

Telstar-fan en voetbalcommentator Leo Driessen vindt dat beide spelers de titel 'Mister Telstar' verdienen. "Als jij meer dan 300 wedstrijden voor één club speelt dan verdien je die titel. Nu Frank Korpershoek zijn voorganger in wedstrijden voorbij gaat, vind ik dat die andere (Bischot red.) ook nog steeds Mister Telstar genoemd mag worden, maar dan met een iets kleinere letter."

Buitenlandse droom

Ondanks dat Korpershoek volgende maand 36 jaar wordt en al vijftien seizoenen in Velsen-Zuid speelt, droomt hij nog altijd van een carrière in buitenland. Het liefst gaat hij nog aan de slag in Amerika. Als trainer of misschien nog wel als speler; je weet het maar nooit in de voetballerij.

Korpershoek: "Het is misschien gek om te zeggen, maar ik ben best avontuurlijk ingesteld. Op één of andere manier is het er niet van gekomen, maar ik ga ervan uit dat het nog wel gaat gebeuren."