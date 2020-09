Kinderboekenweek-leestip: Frietje (10) sluit bijzondere vriendschap in boek Helderse schrijver

DEN HELDER - "Alles wat een raar geluid maakt, stilletjes in een hoekje zit en er hongerig of verwaarloosd uitziet of zielig kijkt, neem ik mee naar huis." Zo vindt Frietje (10) een oude verwarde man die ze meeneemt naar huis. 'Gevonden' heet het nieuwste boek van de Helderse kinderboekenschrijver Cees van den Berg; net op tijd voor de start van de Kinderboekenweek: "Ik heb niets met taal, wel met verhalen vertellen."

In zijn schrijfhoekje thuis in Huisduinen leest Cees van den Berg een stukje voor uit zijn nieuwe boek. "Dit boek gaat over Frietje. Ze is tien jaar en erg begaan met de wereld. Neemt alles mee naar huis. Vooral zielige dieren. Op een dag fietst ze naar huis en daar staat een verwarde man met pantoffels op het fietspad. Die neemt ze mee naar huis. En dan begint de zoektocht naar het geheugen van meneer Frits."

Hoewel dementie en alzheimer actuele thema's zijn, is het voor Cees geen uitgangspunt geweest voor het boek: "Ik had een beeld van een oude man op straat. Meneer Fritz is een aardige, lieve die een probleem heeft. Frietje doet daar wat aan. Dat zou een boodschap kunnen zijn aan kinderen; niet meteen alles afwijzen wat je niet kent. Misschien gaat er een wereld voor je open."

Bintje

Cees is eigenlijk al jaren muzikant, speelt als bassist in een band als hij plotseling zijn talent ontdekt als schrijver. "Ik denk rond 2003. Ik werkte in Alkmaar. Op weg naar huis hoorde ik op de radio dat het bintje zou verdwijnen. Ik dacht: je zult maar dat allerlaatste bintje zijn. Tegen de tijd dat ik Den Helder was had ik het hele verhaal rond. Het is alleen nooit uitgegeven."

Een paar jaar later verschijnt dan toch een eerste boek: 'Lotje Later'. "Ik had de smaak te pakken gekregen. Het is voor driekwart geschreven in de auto, onder de vuurtoren Lange Jaap, want mijn toenmalige buurman was nogal een klusser en ik wilde stilte."

Dominant

Inmiddels liggen er dus twee boeken op de stoelrand van Cees. Een derde en vierde zijn onderweg. "Daar was ik al mee bezig toen Frietje zich opdrong. Heel dominant." Blij is Cees vooral met zijn nieuwe uitgever Lemniscaat, één van de grootste uitgevers van kinderboeken.

"Ik heb nog geen eigen website, dus via de uitgever krijg ik nu de reacties binnen op 'Gevonden'. Boekhandel Atheneum spreekt van een 'juweeltje'. Daar ben ik best trots op." Het nieuwe boek van Cees van den Berg is inmiddels verkrijgbaar bij de boekhandel.