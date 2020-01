Texelse verslaggever schrijft kinderboek over evacuatie: "Dit was mijn stille droom"

DEN BURG - Jeroen van Hattum was een jonge verslaggever toen in 1995 zijn toenmalige woonplaats Zaltbommel werd geëvacueerd. Het hoge water in de Waal en de Maas bedreigde de stad. Het verhaal maakte grote indruk en bleef altijd in zijn achterhoofd rondspoken. Nu heeft hij er een boek aan gewijd. "Dit was mijn stille droom."

"Het jubileum kwam er aan en ik wilde er wat meer mee", vertelt Van Hattum op de redactie van de Texelse Courant in Den Burg. "We hadden in 1993 al eens eerder hoogwater meegemaakt, dat was toen spannend. Maar in 1995 was het niet spannend meer, het werd heel serieus, het kon zomaar mis gaan."

Student

De verslaggever studeerde toen aan de School voor Journalistiek in Tilburg maar schreef al voor de krant in Zaltbommel en was ook daar betrokken bij de lokale omroep. "We maakten ook nog radio voor school dus ik liep er in verschillende hoedanigheden rond. Het maakte natuurlijk ook indruk omdat het mijn eigen omgeving was. En je ziet dan van dichtbij dat het allemaal heel onzeker was."

Die journalistieke achtergrond kwam Van Hattum goed van pas bij het schrijven: "In het boek komt ook een verslaggever voor. Zij konden destijds nog wel in het gebied komen, ook door hun goede contacten met de lokale politie. Dat kon ik natuurlijk mooi gebruiken in het verhaal."

Witte bladzijde

In de laatste editie van de krant schreef Van Hattum onder meer over de rentree van Denise Betsema, volgens hem is dat een heel andere manier van werken. "Het schrijven van een boek is heel anders dan voor de krant. Bij het boek kan je gewoon achter een witte bladzijde gaan zitten en alles bij elkaar fantaseren, nauurlijk wel aan de hand van de feitelijkheden maar je hebt veel meer vrijheid."

Het boek is momenteel online te koop en in de boekhandel in Zaltbommel te vinden. Of het ook op Texel komt te liggen weet Van Hattum nog niet. Hij heeft wel de smaak te pakken gekregen. Wellicht komt er in de toekomst nog wel eens een boek over zijn huidige woonplaats Texel: "Je weet maar nooit. Inspiratie genoeg."