Hilversumse moeders willen meer diversiteit in kinderboeken: "Iedereen kan een held zijn"

HILVERSUM - Een Chinees jongetje of een Afghaans meisje als hoofdpersoon. Dat zie je niet elke dag in kinderboeken. En dat moet anders, volgens Linzi en Anne. "Met Books By Ani willen we de kinderboekenwereld kleurrijker en diverser maken."

Linzi was lang op zoek naar boeken om haar eigen kinderen voor te lezen. "Mijn zoon en dochter zijn gemengd zwart en wit, ze hebben een Franse vader en Britse moeder en zijn geboren in Amerika. Maar in kinderboeken zie je vooral witte, blonde kinderen en stereotype rolpatronen: de jongen is een held, het meisje een prinses."

"In boeken en films zie je veel blonde prinsessen met blauwe ogen, daar willen wij graag wat aan veranderen," vertelt Anne Mpaulo. Samen met Linzi Fidelin uit Hilversum begon ze Books By Ani, een boekenservice om diversiteit in kinderboeken te promoten.

Met de boeken die ze selecteren proberen ze die klassieke patronen te doorbreken. "De belangrijkste boodschap is dat een held of rolmodel elke vorm kan hebben," zegt Linzi. Toch speelt afkomst of kleur geen echte rol in de boeken. "We willen niet dat het verhaal gaat over 'anders zijn', maar vooral over de avonturen die de hoofdpersoon beleeft," vertelt Anne.

En dat wordt erg gewaardeerd, bijvoorbeeld door Deyo Claessen-Famuboni. Ze ontvangt het boekenpakket al een aantal maanden. "Dit is echt geweldig. Het scheelt zoveel stress dat ik niet hoef te zoeken naar de juiste boeken voor mijn kinderen." Want het aanbod in de bibliotheek of boekenwinkel is nog altijd beperkt, vindt ze. "We komen uit Londen, wat een stuk multicultureler is. Maar deze boeken brengen wat diversiteit in ons Hilversumse leven."

Veel meer boeken

Books By Ani begon eind vorig jaar en ziet inmiddels een flinke toename door de Black Lives Matter beweging. "Mensen zoeken een positieve manier om racisme tegen te gaan," vertelt Linzi. Met Books By Ani hopen ze de samenleving ook een beetje te veranderen. "In mijn ideale wereld kan iedereen zich herkennen in wat hij of zij leest," vertelt Anne. "We leven in een multicultureel land en dát willen we graag laten zien in onze boeken."