Rijkaard begrijpt keuze voor Frank de Boer: "Kind van het Nederlandse voetbal"

DEN HAAG - Frank Rijkaard denkt dat Frank de Boer een goede bondscoach is voor het Nederlands elftal. De Amsterdammer wil niet ingaan op de vraag of hij zelf benaderd is om Ronald Koeman op te volgen bij Oranje.

ANP / Remko de Waal

In gesprek met Omroep West geeft Rijkaard antwoord op de vraag of hij de drang heeft gehad om bondscoach te worden. "Nee, die heb ik niet gehad. Het doet er niet toe of ik gevraagd ben. Ik vind je moet je nu richten op hetgeen wat gaat komen. En hopen dat degene die het gaat doen weer mooie successen met Oranje gaat krijgen." Kind van het Nederlandse voetbal Volgens Rijkaard is De Boer een geschikte kandidaat. "Ja, ik denk het wel. Hij weet heel goed wat er van het Nederlandse voetbal gevraagd wordt, verlang wordt. Hij is daar zelf kind van, zeg maar."

Quote "Hij heeft hier in Nederland hele goede resultaten gehaald, dus ik denk dat het heel goed zou kunnen uitpakken" frank rijkaard over frank de boer

Als trainer van Ajax werd De Boer vier keer op rij landskampioen. "Hij heeft hier in Nederland hele goede resultaten gehaald, dus ik denk dat het heel goed zou kunnen uitpakken. Laten we het hopen", zegt 57-jarige Rijkaard. Mooie generatie De Amsterdammer heeft vertrouwen in de huidige selectie. "Natuurlijk. We hebben een mooie generatie, dus waarom niet? Maar je weet, met voetbal is het nooit van te voren gespeeld. Je moet het atijd laten zien." Tussen 1998 en 2000 was Rijkaard de bondscoach van het Nederlands elftal. Op het EK 2000 in eigen land verloor Oranje in de halve finales van Italië na strafschoppen.

Lees ook Sport Frank Rijkaard bedankt voor functie als bondscoach Oranje