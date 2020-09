Frank Rijkaard bedankt voor functie als bondscoach Oranje

Dat meldt De Telegraaf. De naam van Rijkaard, die van 1998 tot en met 2000 al eens eerder aan het roer stond bij het Nederlands elftal, werd al snel na het vertrek van Koeman genoemd. Nu heeft de ex-Ajacied dus aangegeven niet open te staan voor de functie.

Eerder werden ook Frank de Boer, Henk ten Cate en Louis van Gaal in verband gebracht met het hoofdtrainerschap bij Oranje. De KNVB wil in ieder geval voor de komende interlandperiode in oktober een nieuwe bondscoach hebben aangesteld.