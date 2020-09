Snel duidelijkheid over nieuwe bondscoach: Frank de Boer nadert akkoord

Voor De Boer ligt een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar klaar, melden meerdere media. Het ligt voor de hand dat daarvoor zijn functioneren na het uitgestelde EK van volgend jaar zomer wordt geëvalueerd.

Lodeweges assistent

De kans is groot dat De Boer en de KNVB elkaar snel vinden. De oud-trainer van Ajax (vier titels in zes seizoenen), Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United heeft er geen moeite mee dat Dwight Lodeweges zijn rechterhand wordt. Lodeweges is populair bij de internationals en assisteerde Koeman ook al bij Oranje. Hij functioneerde tijdens de laatste interlands met Polen en Italië als bondscoach ad-interim. Over andere zaken komt De Boer er met de KNVB waarschijnlijk ook snel uit.

7 oktober eerstvolgende interland

Als beide partijen elkaar definitief vinden, dan debuteert De Boer op 7 oktober als bondscoach tijdens een vriendschappelijke interland tegen Mexico in de Johan Cruijff ArenA. Direct daarna wachten uitwedstrijden met Bosnië en Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober) in de Nations League. Het is de bedoeling dat de nieuwe bondscoach volgende week vrijdag de definitieve selectie voor die drie interlands bekendmaakt.

De Boer (50) liet al eerder weten dat hij het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. "Het is samen met de functie van minister-president de belangrijkste baan van Nederland. Iedereen praat er over", aldus deNoord-Hollander.

Rijkaard en Bosz

Ook Frank Rijkaard en Peter Bosz waren kandidaten voor het bondscoachschap. Amsterdammer Rijkaard voelt niets meer voor een functie in de voetballerij en voormalig Ajax-trainer Bosz staat onder contract bij Bayer Leverkusen.