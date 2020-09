Gemeente Alkmaar grijpt naast titel beste erfgoedgemeente van Nederland

ALKMAAR - De gemeente Noordenveld is verkozen tot beste erfgoedgemeente van Nederland. Alkmaar grijpt daarmee naast de prestigieuze titel en het prijzengeld van 25.000 euro. Vanmiddag werd de winnende gemeente van de BNG Bankgoed Erfprijs 2020 in Rheden, de winnaar van vorig jaar, bekendgemaakt.

De BNG Bank Erfgoedprijs werd dit jaar voor de tiende keer uitgereikt aan de ‘beste erfgoedgemeente’ van Nederland. Gemeenten Alkmaar, Appingedam, Noordenveld en Schouwen-Duiveland waren de genomineerden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2020. De gemeente Noordenveld ontving een prijsbedrag van 25.000 euro. Appingendam kreeg online de meeste stemmen en werd verkozen tot publieksfavoriet.

'Gewoon door'

Stadsarcheologe en coördinator erfgoed Nancy de Jong was aanwezig bij de uitreiking om de eventuele prijs is ontvangst te nemen. Ze was al betrokken bij diverse bijzondere vondsten van onder meer kastelen en kloosters in de weilanden van Alkmaar. De Jong baalt een beetje van het verlies, maar vond het vooral een eer genomineerd te zijn. "Het feit dat je überhaupt opvalt en voorgedragen wordt, is al een prijs opzich."