Nieuw geheim ontdekt in Alkmaarse polder: "We gaan de geschiedenis herschrijven"

ALKMAAR - Alkmaarse archeologen hebben een bijzondere ontdekking gedaan in de Oudorperpolder in Alkmaar. Nadat ze eerder in de bodem een klooster terugvonden, en de resten van een tweede kasteel in beeld brachten, heeft aanvullend onderzoek tot een unieke vondst geleid. Wat? Dat maken ze volgende week bekend.

Maar een tipje van de sluier lichten ze nu al op. De contouren van kasteel De Nieuwburg zijn al jaren te zien in de Oudorperpolder. Begin dit jaar kwam daar in een naastgelegen weiland de ontdekking van een klooster bij. Ook werd het tweede kasteel dat in de polder heeft gestaan, kasteel De Middelburg, in beeld gebracht.

Lees ook: Archeologen vinden klooster en kasteel begraven in Alkmaarse weilanden

De Middelburg stamt uit 1280 en was eigendom van Floris de Vijfde. In 1517 werd het vernietigd door de Friese krijgsheer 'Grote Pier'. Het Karmelietenklooster is rond 1470 gesticht en heeft daar tot het Spaans beleg in 1570 gestaan. De beroemde met kasseien bestraatte Munnikenweg verbond de kastelen en het klooster met elkaar.

Groter

Aanvullend geofysisch onderzoek (met een grondradar, red.) bij kasteel De Middelburg heeft nu een unieke ontdekking opgeleverd. "Het kasteel blijkt veel groter te zijn dan Floris normaal gesproken liet bouwen. Naast de burcht hebben we veel meer contouren in de grond ontdekt. Dat was een supermomentje", vertelt stadsarcheoloog Nancy de Jong.

"Omdat het zo'n ander kasteel is, ben ik ook het Nationaal Archief ingedoken. Daar werd één bepaalde structuur genoemd waarvan wij allemaal een gat in de lucht sprongen". Wat het precies is, geeft De Jong pas volgende week prijs, maar uniek is het zeker. "Het is absoluut geschiedsherschrijving."