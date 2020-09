Besluit cameratoezicht bij bestookte woning Zaandam al genomen na eerste explosie

ZAANDAM - Al voordat de woning aan de Ringweg in Zaandam gisteravond voor de tweede keer werd getroffen door een explosie, was besloten dat er bij het huis camera's zouden worden geplaatst. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Hamming, gericht aan buurtbewoners, die in handen is van NH Nieuws. Saillant detail: burgemeester en politie hadden geen aanwijzingen dat de woning opnieuw zou worden bestookt.

NH Nieuws / Mark Arents

In de brief, die gisteren naar buurtbewoners is gestuurd, laat de burgemeester weten dat de woning voor minimaal vier weken met camera's in de gaten zou worden gehouden. Dat besluit nam Hamming na overleg met de politie, omdat 'er op 15 september 2020 een incident heeft plaatsgevonden waarbij de openbare orde ernstig is verstoord'. Toch kwam de explosie van gisteren als een verrassing, zo blijkt uit de brief van gisteren. "...op dit moment is er geen aanleiding of informatie aan te nemen dat er opnieuw openbare ordeverstoringen zullen plaatsvinden", schrijft Hamming. Preventieve werking Het cameratoezicht is een aanvulling op het 'verscherpte toezicht van de politie en gemeentelijk handhavers' en onder meer bedoeld om 'incidenten in de toekomst te voorkomen'. Omdat de burgemeester en politie uitgaan van een 'preventieve werking' van de camera's, kan veilig worden gesteld dat de autoriteiten denken dat de explosie van gisteravond had kunnen worden voorkomen door de camera's eerder te installeren. Vanochtend liet een buurtbewoonster aan NH Nieuws weten dat zij na de eerste explosie met een handvol andere bewoners bij woningbouwvereniging Rochdale aan de bel had getrokken. "Maar er was nog niks gebeurd", zei ze licht verontwaardigd. "En dit maakt wel dat we volgende stappen willen ondernemen." Niet veel later werden er bij de woning twee camera's geïnstalleerd, zoals burgemeester Hamming gisteren in zijn brief aankondigde.

NH Nieuws / Mark Arents

Inmiddels heeft de buurtbewoonster wel met Rochdale gesproken. "We hebben het erover gehad wat we nu moeten gaan doen met de buurt. Ze gaan kijken of de bewoners ergens anders ondergebracht kunnen worden, en sowieso met hen in gesprek." Tegenover NH Nieuws bevestigt Rochdale dat - indien de politie dat wenselijk acht - voor de bewoner andere woonruimte wordt gezocht. 'Gewoon heel erg bang' Concrete voorstellen om de veiligheid te verbeteren zijn er volgens de buurtbewoonster nog niet gedaan. "We hebben een buurtbewoner als contactpersoon aangewezen, en die laat het ons laten weten als er dingen zijn uitgekomen." De handreiking van de woningcorporatie neemt de angst bij haar in ieder geval nog niet helemaal weg. "Ik vind het fijn dat ze zijn langsgeweest, maar of dat veiligheid terugbrengt? Ik ben gewoon heel erg bang. Je weet gewoon niet of ze terugkeren." De forensische opsporing heeft vanochtend uitgebreid onderzoek gedaan bij de woning, onder meer om vast te stellen waardoor de explosie is veroorzaakt. Verslaggever Arend de Geus sprak één van de onderzoekers. "We meten of er sprake is van vluchtige stoffen." Hij erkent dat er 'sporenmateriaal' is aangetroffen, maar mag nog niet over in detail treden. Het lijkt om brandstof te gaan, want sinds de ontploffing hangt er een sterke benzinegeur in de straat.

'Vloggersconflict' Uit verschillende bronnen krijgt NH Nieuws te horen dat het motief achter de explosies terug te leiden is naar een conflict tussen vloggers. In de bestookte woning zou de moeder van een van hen wonen. De politie geeft aan de zaak in onderzoek te hebben en ook dit scenario te bekijken.

NH Nieuws