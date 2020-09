'Explosies Zaandam gevolg van ruzie tussen vloggers', camera's bij woning geplaatst

NH-verslaggever Arend de Geus sprak een buurtbewoonster die anoniem wil blijven, maar ervan overtuigd is dat de explosie 'gericht is op een persoon'. Volgens de vrouw woont de bewoner sinds 'een paar maanden' in de woning. "Maar zolang die persoon hier woont, zullen ze blijven komen", spreekt ze haar vrees uit.

Na de eerste explosie, in de nacht van vorige week maandag op dinsdag, is de vrouw met andere buurtbewoners naar de woningbouwvereniging gestapt om haar zorgen uit te spreken. "Maar er was nog niks gebeurd, en dit maakt wel dat we volgende stappen willen ondernemen. Stel je voor dat je nachtdienst hebt, en er ontploft een bom. Breng de mensen ergens anders onder, bijvoorbeeld. Dit zorgt voor iedereen voor slapeloze nachten. Dit is niet meer te doen, de kinderen zijn ook vreselijk bang.

Naar aanleiding van de ontploffingen worden er nu camera's voor de woningen geplaatst, ziet NH Nieuws-verslaggever Mark Arents. Dat gebeurt op last van de politie.

Ruzie tussen vloggers

Buurtbewoners laten aan NH Nieuws weten dat de ruzie om een conflict tussen twee vloggers zou gaan. Die lezing wordt onderschreven door de nieuws- en entertainment-website axed.nl. Volgens de website zou een ontploffing in een woning in Zaandijk ook samenhangen met het conflict. In de nacht van 10 op 11 september werd bij die woning een explosief naar binnen gegooid, bevestigde de politie eerder tegenover NH Nieuws.

In de woning in Zaandam die inmiddels twee keer doelwit is geweest zou de moeder van één van de vloggers wonen, in de woning in Zaandijk de vader van de andere vlogger.

Al het beeldmateriaal dat de politie binnenkrijgt, wordt meegenomen in het onderzoek, laat een politiewoordvoerder weten. Of dat ook specifiek geldt voor video's van het YouTube-kanaal 0 fux, van een van de vloggers, laat de woordvoerder in het midden.

Bewoner(s) nog thuis

De ontploffing van gisteravond veroorzaakte lichte schade aan de voordeur van een aangrenzende woning. Daarvan sneuvelden de ramen. Inmiddels is die deur afgedicht met spaanplaat. Op de muur van de woning en de stoep ervoor is roetschade ontstaan.

Bij de twee andere huizen, waaronder de woning van het doelwit (hieronder op de foto) was na de explosie van vorige week al spaanplaat aangebracht. De ramen in die deuren waren nog niet vervangen.