Ontploffing bij woningen Zaandam, politie bevestigt sterke benzinelucht

ZAANDAM - Bij woningen aan de Ringweg in Zaandam is vannacht iets ontploft. De harde knal was rond 01.30 uur duidelijk te horen in de regio. Omwonenden laten weten een hele sterke benzinelucht te hebben geroken, ook de politie bevestigt dat en doen onderzoek.

Sjoerd Hilarius / NH Nieuws

Ook laat de politie weten iets te hebben veiliggesteld. Op de grond voor de huizen is een zwarte plek met wat glas te zien. Er zijn geen gewonden gevallen, wel hebben een aantal woningen flinke schade. Op foto's is te zien dat de ramen van in ieder geval drie deuren zijn gesneuveld. Ook nog een derde raam zou zijn gesneuveld. De politie heeft laten weten niet in staat te zijn meer informatie te kunnen geven.

Quote "Wij wonen zo'n 5 kilometer van de Ringweg, maar ik schrok echt wakker." Pieter kok, presentator Ontbijttafel Nh radio

Pieter Kok, presentator van de Ontbijttafel op NH Radio, hoorde de harde knal. Pieter woont in Westzaan en schrok rond 01.30 wakker: "Wij wonen zo'n 5 kilometer van de Ringweg, maar ik schrok echt wakker." Maar waar mensen in Westzaan de ontploffing hebben gehoord, lijkt in de buurt zelf niet iedereen wakker te zijn geschrokken. Zelfs een directe buurvrouw zegt niets te hebben gehoord: "Ik ben een vaste slaper." De politie heeft nog niemand aangehouden. Vandaag volgt een buurtonderzoek.

Ontploffing Zaandam Sjoerd Hilarius / NH Nieuws

Ontploffing Zaandam Sjoerd Hilarius / NH Nieuws