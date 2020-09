Laatste molen van Windpark Wieringermeer in elkaar gezet

WIERINGERMEER - Bij Slootdorp is de laatste windmolen van Vattenfall voor het Windpark Wieringermeer in elkaar gezet. Het is de 81-ste molen die in het gebied geplaatst is. Aan het eind van de middag werd begonnen met het monteren van de laatste drie wieken.

"Het is een heel bijzonder moment waar we met zijn allen, in ieder geval de laatste drie jaar, naar toe hebben geleefd", zegt projectdirecteur Ruben Lindenburg. Hij was zelf ook al bij de voorbereidingen van de bouw betrokken en werkt inmiddels vier jaar aan het project. "We hebben er keihard voor gewerkt en nu is het zover".

De laatste molen die vandaag af werd gemaakt staat in een akker langs de Molenweg bij Slootdorp. Een grote kraan hees heel voorzichtig de wieken de lucht in, terwijl er boven in de molen monteurs klaar stonden om de wiek vast te zetten. "Het gebeurt allemaal op 120 meter hoogte. Het gaat tot op de centimeter nauwkeurig dus dat is echt vakwerk", zegt Lindenburg.

Te gast

Het werk heeft in die drie jaar de nodige uitdagingen gehad op technisch gebied. "De grote van het project was echt een uitdaging. We bouwen in totaal 82 windmolens, het grootste park op land (volgend jaar volgt één losse molen) in een gebied van 300 km2. We hebben soms 300 mensen tegelijk aan het werk gehad. En de omgeving leeft natuurlijk gewoon, er wordt hier gewerkt. Dus we waren ons zeer bewust dat we te gast waren"

Nu alle windmolens van het energiebedrijf gereed zijn, volgt ook een officiële opening. Die wordt, vanwege corona, live online uitgezonden. Lindenburg: "Als mensen voor de vakantie tegen me zeiden 'joh het is bijna klaar' dan maakte me dat wel verdrietig, want we hebben een fantastisch team. Maar goed het is ook keihard werken geweest, iedere week weer, en dat het nu klaar is, vind ik alleen maar mooi"