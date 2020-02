Aanleg grootste windpark van Nederland halverwege: "Stroom voor 370.000 huishoudens"

Duizenden tonnen staal en beton gaan er doorheen voor de aanleg van de funderingen en de turbines zelf. De bouw van het Windpark Wieringermeer is in handen van Vattenfall. Projectleider Ruben Lichtenburg wijst op de enorme hoogte van de nieuwe turbines: "We zijn al twee jaar bezig met funderingen en aanvoerwegen. Dit is wel de periode dat voor mensen echt zichtbaar wordt wat we aan het doen zijn."

Zo'n 2.500 palen zijn er geheid voor de enorme funderingen (bijna 17 meter doorsnede) van de 82 nieuwe windmolens. De overige 17 turbines van het windpark behoren tot het testveld van ECN. Die stonden er al en zijn door Vattenfall overgenomen.