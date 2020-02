West-Friesland Protest tegen windmolens op 200 meter van bebouwing: "Dit accepteren we niet"

HAARLEM - Een groep West-Friese inwoners protesteerde vandaag bij het Provinciehuis in Haarlem. Ze vrezen dat er vlak bij hun huizen windmolens worden gebouwd en willen dat koste wat kost voorkomen.

Het is niet zonder reden dat ze er juist vandaag staan. De Regionale Energie Strategie (RES) stond namelijk op de agenda van Provinciale Staten. Die staat nog in de kinderschoenen, maar moet leiden tot de Noord-Hollandse bijdrage aan het landelijke klimaatakkoord.



"Vijf jaar geleden waren we hier ook al om te protesteren tegen windmolens, maar nu is het nog veel erger. Ze willen de grens van 600 meter tot bebouwing loslaten en naar 195 meter gaan. Dat geeft een enorme druk op de gemeenschap. Ik heb m'n huis te koop staan. Maar gebieden waar al molens staan hebben daar enorm veel last van, de woningen zakken enorm in waarde", legt één van de demonstranten uit.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Volgens gedeputeerde Edward Stigter is dat nog lang niet zover. Wat er vandaag op de agenda staat dient als startpunt, en de uitwerking moet ook op lokaal niveau worden vastgesteld. Maar daarop vertrouwen doen de demonstranten niet. "Het is politiek, je weet het nooit. We hopen het te beïnvloeden, dat doe je met demonstreren." Een vrouw die met een protestbord staat vult aan: "Je kunt maar beter je wensen heel snel kenbaar maken, zodat ze kunnen kijken of er nog alternatieven zijn. Dus we laten ons horen en zien." Deel oppositie stapt boos op Enkele partijen kwamen met voorstellen om de klimaatplannen meer richting te geven, onder meer om de grens van 600 meter te handhaven bij het bouwen van windmolens. Maar volgens gedeputeerde Edward Stigter is het voor zulke afspraken nog te vroeg, waarop hij vroeg de voorstellen aan te houden tot juni, wanneer er inhoudelijk wordt gesproken over de plannen.



Het leidde tot flink wat irritatie bij de oppositie. "Waarvoor zijn we dan hier aanwezig vandaag", vroeg SP-fractievoorzitter zich bijvoorbeeld hardop af. De boosheid liep zo hoog op dat de SP, Forum voor Democratie, Partij voor de Ouderen/50Plus, PVV, ChristenUnie en het CDA opstappen als er gestemd moet worden.

Quote "We worden steeds groter als groep en pikken dit niet" rené hellingman, actiegroep tegen windmolens