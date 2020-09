Dorstige Biet schrapt jaarlijkse Bietenbal: "Evengoed goed voor je biet zorgen"

WAARLAND - Het jaarlijkse Bietenbal, het sluitstuk van de strijd om de zwaarste voederbiet, gaat niet door. Coronamaatregelen maken het voor het bestuur van verenging De Dorstige Biet bijna onmogelijk een feestavond te houden. In plaats daarvan is er alleen stream-uitzending met de prijsuitreiking. "Het is niet anders."

Adrie Beemsterboer van De Dorstige Biet heeft gemengde gevoelens bij het besluit om het grote Bietenbal te schrappen: "Het is heel jammer, maar we moeten ons aan de coronamaatregelen houden." De feestavond trekt jaarlijks honderden deelnemers naar de Prins Maurits in Nieuwe Niedorp. "Daar mogen maar zestig mensen binnen. Daarom houden we een klein Bietenbal met alleen de prijswinnaars."

Holle biet

De kampioen van vorig jaar, Theo Beemsterboer, hoopt ook dit jaar in de prijzen te vallen. Er staan een paar monsters van bieten op zijn land. "Dit is een zware biet, maar ik heb hier een biet staan die is hol. Maar ja, het gaat om de zwaarste." Ook Theo baalt dat het feest niet doorgaat. "Het is gewoon jammer. Kijk je moet een volle zaal hebben met veel publiek. En nu zit je met een klein koppel."

Zetje

Ook zonder groot Bietenbal gaat de strijd om de zwaarste biet gaat gewoon door. De deelnemers hebben nog zes weken de tijd om hun biet een extra zetje te geven. Adrie: "Ik adviseer iedereen de komende weken extra aandacht aan de bieten te geven, want dan wordt je misschien toch nog wel uitgenodigd voor het Bietenbal."

Bieten tegen corona?

Kunnen de bieten nog een rol spelen in de bestrijding van het coronavirus? Adrie lacht: "Misschien is dit wel het ei van Columbus; dat als je Dorstige Bieten eet, je geen corona krijgt. Maar ja, net als met het vaccin dat gaat wel enkele jaren duren voordat we daar achter zijn. Hopelijk kunnen we in ieder geval voor volgend jaar weer een superfeest organiseren."