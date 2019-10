Felle strijd om zwaarste biet: 'Behoed ons voor bruin en slap blad. Amen!"

OBDAM - Ze hebben nog vier weken de tijd. Leden van vereniging de Dorstige Biet De strijd doen er alles aan om dit jaar de zwaarste voederbiet te telen voor het jubileumjaar. Geen middel wordt geschuwd: "Onze biet die in de tuin staat, uw groei worde geheiligd. Behoed ons voor bruin en slap blad en verlos ons van de blunderlijst. Amen!"

Adrie Bakker van de bietenclub Zaadje In Het Gaatje uit Obdam heeft met bijna zestig leden een perceel bieten staan op het volkstuincomplex aan de rand van het dorp. Bakker heeft een voederbiet die hoog boven de grond uit toornt: "Iedereen dacht dat het twee bieten op elkaar zijn, maar het is een siamese-tweeling-biet. Het is een monster."

Doping

Een rondje op de tuin laat grote en kleine bieten zien. Bieten met bruin blad of met te veel 'koppen'. "Deze biet is gediskwalificeerd. Die is de pot gezet, nadat de commissie is langsgeweest. En hier hebben we een experiment met doping, maar dat is helemaal mislukt. Die spuit is niet geavanceerd."

Lees ook: Jubilerende Dorstige Biet hoopt op kampioensbiet

Vanuit zijn stoel aan de rand van de volkstuin roept Piet de Goede de tuinders toe. "Jongens, mocht ik straks in slaap vallen, werken jullie dan wel gewoon door? Haha!" Sinds 2005 is De Goede is recordhouder. "Ik had best wel gezien dat het een grote biet was, maar niet dat het 71 kilo zou zijn."

Lees ook: 'Wat heb jij kleine bietjes'

Piet de Goede denkt er nog wel eens aan om zijn record te verbeteren: "Ja, dan kom ik op het Bietenbal en spreek ik die gasten allemaal weer. Maar zoals ik eigenlijk elk jaar zeg: misschien volgend jaar."

Bietenbal

De rooicommissie van De Dorstige Biet gaat op 3 november alle leden af om de bieten te wegen. Het Bietenbal is op 9 november in Prins Maurits in nieuwe Niedorp.