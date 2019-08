Hoe het jaarlijkse Bietenbal ooit begon: "Wat heb jij een kleine bietjes!"

OUDE NIEDORP - In Noord-Holland kun je wereldkampioen worden met de allerzwaarste voederbiet. Leden van de Dorstige Biet zijn al sinds februari in de weer om alles uit de kast te halen voor die ene biet: de zwaarste. De eerste was van Piet Helder uit Oude Niedorp. Nu, 45 jaar later, is er nog steeds het jaarlijkse Bietenbal. "Ik vind het fantastisch."

De oorsprong van het wereldkampioenschap van de Dorstige Biet ligt in 1973. "Ene Jack Keetman uit Schagen kwam naar me toe en zei: Wat heb jij een kleine bietjes", vertelt Piet Helder smakelijk aan NH Nieuws. Die weddenschap om een kratje bier heeft Keetman 'dik' verloren met 200 gram, maar daarmee is wel een nieuwe traditie geboren.

Kietelen

Het was de eerste en meteen ook de laatste keer dat Piet Helder kampioen is geworden van het Bietenbal. Hij blijft het wel gewoon proberen. "Ik heb de bieten op een locatie gezet dat ze niet voor iedereen zichtbaar zijn." Helder port met zijn loopkruk, - hij heeft een knieoperatie gehad - rond de bieten. "Je moet ze behandelen als een vrouw, dus op zijn tijd even kietelen."

De recordbiet staat nog altijd op naam van Piet de Goede uit Heerhugowaard met ruim 71 kilo. "Daar ben ik nog niet aan toe. Dat was wel even schrikken, maar dan ga je nieuwe dingen uitproberen. Ik ben dus begonnen met kietelen, maar anderen gebruiken rendiermest. Het is net als met schaatsen, het kan altijd nog beter."

Midden in de zomer haalt Piet Helder af en toe even het erepodium van het Bietenbal tevoorschijn uit zijn schuur. "Ik ga dan altijd even op de eerste plek staan. Dan is er nog niets aan de hand, maar dan krijg ik wel het idee van: 'We gaan er weer voor.'"