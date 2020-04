Aanval op wereldrecord zwaarste voederbiet: "Die 71 kilo gaat eraan"

HEERHUGOWAARD - De aanval op het wereldrecord van de zwaarste voederbiet is begonnen. Recordhouder Piet de Goede wil zijn bietenclub Zaadje In Het Gaatje helpen het ereschavot van de Dorstige Biet te beklimmen . Piet is zelfs bereid zijn eigen record aan te vallen."We gaan die 71 kilo verpletteren! Van mij mag het."

Piet de Goede uit Heerhugowaard is het zat om op zijn lauweren te rusten. Hij is al sinds 2005 wereldrecordhouder en doet sindsdien niet meer mee. Onder zijn bezielende leiding probeert hij nu toch met zijn medeleden een kampioenschap binnen te slepen: "Ik was na het Bietenbal vorig jaar een beetje boos op de jongens. Het was allemaal net niets."

Het jaarlijkse Bietenbal is de afsluiting van het groeiseizoen van de Dorstige Biet. Daar wordt de kampioen bekendgemaakt. In het jubileumjaar jaar won Theo Beemsterboer uit Waarland de 45ste editie van het Bietenbal met een biet van bijna 55 kilo.

Walhalla

Voor het nieuwe wedstrijdjaar staan de voorgekweekte bietenplanten van Piet de Goede in een speciale bloemenkas in Heerhugowaard. "Dit is het walhalla. We hebben speciaal led-licht en extra CO2. Zelfs de corona helpt ons een handje, omdat de kas wat kouder is nu de bloemenhandel stil ligt. De bieten gaan straks naar buiten en dan moeten de jongens het zelf doen. Ik heb mijn best gedaan."

De leden van de Dorstige Biet hebben tot 1 november de tijd om hun bieten zo zwaar mogelijk te krijgen. Het volgende Bietenbal is op 7 november in de Prins Maurits in Nieuwe Niedorp.