Bietenbal sluit af met kampioensbiet van 55 kilo: 'Veel water en veel mest'

Waar telt alleen de dikste en de zwaarste? Daarvoor moet je bij het jaarlijkse Bietenbal zijn van De Dorstige Biet. Theo Beemsterboer uit Waarland is kampioen geworden van het Bietenbal 2019. Met bijna 55 kilo was zijn voederbiet veruit de zwaarste.

Theo Beemsterboer is blij met zijn kampioensbiet van 54 kilo en 720 gram. "Valt me nog mee. Ik had een slechte start, want de eerste plantjes heb ik per ongeluk verzopen. Ik moest opnieuw zaaien en dit is het geworden met veel water en veel mest. Eindelijk sta ik eens als nummer 1 op het podium."

Ruim 300 inzendingen waren er voor de 45ste editie van het Bietenbal. De jubilerende vereniging De Dorstige Biet is blij met het stijgende aantal leden. "We hebben heel veel enthousiaste leden. Er is meer jeugd en er doen steeds meer vrouwen mee," vertelt voorzitter Bert Westhoff blij.

Bedankt!

Westhoff: "We hebben de zwaarste top 10 bieten aller tijden. Ze worden steeds zwaarder." Maar ondanks de grote wens voor een recordbiet tijdens het jubileumjaar blijft de 71 kilo wegende biet uit 2005 ongeslagen. Die was van Piet de Goede uit Heerhugowaard: "Ik kneep hem wel een beetje hoor, maar ik blijf recordhouder. Bedankt!"

Roy Smit uit Sint Maarten is met zijn biet van ruim 48 kilo kampioen geworden bij de jeugd, maar hij pakte ook de derde plaats in het algemene klassement. Marina Beemsterboer uit Waarland is de beste bietenteler van de vrouwen met ruim 46 kilo. De zwaarste potbiet komt van Nel Zwanenburg uit Oudesluis: ruim 17 kilo.

Blunderlijst

De schrik van iedere deelnemer van het Bietenbal is de blunderlijst van de uitslagen. Zo heeft Andrea Karbet uit Oudkarspel haar biet 'gigantisch laten verdrogen'. Pech voor Tom Wijker uit Obdam. Zijn werkgever heeft de bieten omgeschoffeld. Anton Wijker zocht zijn toevlucht in de actualiteit voor mislukken van zijn inzending. Zijn smoes: "Shit iets vergeten: oh ja...teveel stikstof."