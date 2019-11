Alle bieten verzamelen: op zoek naar de 'dikste biet' voor het jaarlijkse Bietenbal

SCHAGEN - Gieters weg, stoppen met mesten en groeilampen uit. Het is tijd om de voederbieten te rooien voor het jaarlijkse bietenbal van 45-jarige vereniging De Dorstige Biet. Deelnemers hebben negen maanden de tijd gehad om de zwaarste biet te telen voor het jubileumjaar: "We eten straks beschuit met muisjes."

De spanning stijgt op het volkstuincomplex in Obdam. Adrie Bakker van Zaadje In Het Gaatje heeft de ruimte om zijn enorme voederbiet vrijgemaakt voor het rooien. Of hij kans maakt, weet Adrie niet: "Hij is hol, hoor maar." Ook John Borst uit Heerhugowaard - kampioen van vorig jaar - denkt niet dat hij in de prijzen valt. "De schapen hebben in juni het blad van de biet gegeten."

Lees ook: Dorstige Biet hoopt op jubileumbiet tijdens 45ste Bietenbal

Met een strakke planning zijn de rooiploegen in de weer om de ruim driehonderd voederbieten op te halen halen bij de deelnemers. Iedereen heeft er wel een paar staan en de zwaarste gaat mee naar de weeghal in Schagen. Onder toeziend oog van voorzitter Bert Westhoff: "Hier wordt het echt serieus. Voor sommige mensen hangt hun leven er van af. Iedereen probeert het oude wereldrecord van 71 kilo uit de boeken te krijgen."

Kusje

Piet Helder uit Oude Niedorp haalt de top 10 zeker niet dit jaar. "Ik ga mijn biet wel eerst even wassen. Daarna geef ik hem nog even een kusje voordat ie in de zak gaat." De grondlegger van de Dorstige Biet was 45 jaar geleden de eerste kampioen. "Toen waren er twee deelnemers, maar nu is de concurrentie te groot."

Lees ook: Hoe het jaarlijkse Bietenbal ooit begon

In de weeghal in Schagen liggen inmiddels al flink wat zware bieten klaar. Bert Westhoff houdt het nog even geheim of de zwaarste al binnen is. "Of het monster er tussen zit is de vraag. Het is trouwens beter dat je nu vertrekt, voordat de winnaar straks al op straat ligt." Komende zaterdag is het 45ste Bietenbal in de Prins Maurits in Nieuwe Niedorp.