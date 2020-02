Dorstige Biet aan de slag voor nieuwe recordbiet: "Ereschavot staat alweer klaar'

NIEUWE NIEDORP - Wie teelt dit jaar de zwaarste voederbiet? Daar draait het om in het 46ste seizoen van De Dorstige Biet. Tijdens de jaarvergadering in Nieuwe Niedorp zijn vrijdagavond de eerste zakjes zaad uitgedeeld. "Nieuwe ronde, nieuwe kansen."

Zakjes zaad voor de voederbieten vliegen de tent uit in de voorzaal van het dorpshuis Prins Maurits. "Ik denk dat we dit jaar weer boven de driehonderd leden zitten," vertelt Walther Tesselaar van De Dorstige Biet trots. "Een nieuwe recordbiet zou wel mooi, want we zitten al sinds 2005 te wachten op een nieuw record."

71 kilo

De zwaarste voederbiet staat nog altijd op naam van Piet de Goede uit Heerhugowaard. Hij teelde in 2005 een voederbiet van ruim 71 kilo. Afgelopen jaar werd Theo Beemsterboer uit Waarland kampioen met een biet van ruim 54 kilo. "Ze worden steeds zwaarder, maar ik moet weer van voor af aan beginnen."