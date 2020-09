Deze maatregelen gelden onze 'zorgelijke' regio's

NOORD-HOLLAND - Horeca moet eerder dicht en bijeenkomsten worden beperkt: tijdens de persconferentie van vanavond zijn dit de voornaamste maatregelen. Ze zijn vanaf zondag 18.00 van kracht in de speciaal aangeduide 'zorgelijke' regio's: Amsterdam-Amstelland en Kennemerland.

Dit vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Het coronadashboard laat zien dat Amsterdam-Amstelland en Kennemerland voorlopig de enige twee regio's in Noord-Holland zijn die als 'Zorgelijk' zijn aangeduid. De andere regio's (Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreel) zijn aangeduid als 'Waakzaam'.

In de persconferentie van vanavond zijn de volgende maatregelen bekendgemaakt die dus gelden voor die regio's:

โ— Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.

โ— Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.

โ— Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Er worden vanavond ook lokale maatregelen bekendgemaakt. Daarover later meer.