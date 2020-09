'Coronamaatregelen zijn klap in gezicht en nekslag voor horeca-ondernemers'

NOORD-HOLLAND - Horecaondernemers in Amsterdam-Amstelland en Kennemerland reageren geschrokken en boos op de nieuwe beperkingen, die vanavond tijdens de persconferentie zijn aangekondigd. "Het is de zoveelste klap in het gezicht", laat Daan Kroone van Koninklijke Horeca Amstelland weten.

Ze moeten namelijk om 1.00 uur hun deuren sluiten, na middernacht mogen er geen nieuwe gasten binnenkomen en moet het licht aan en de muziek uit.

Tot de regio Kennemerland behoren Haarlem, Zandvoort Haarlemmermeer, Velsen, Bloemendaal, Heemstede, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest. De regio Amsterdam-Amstelland behelst Amsterdam, Amstelveen, Oudhoorn, Aalsmeer, Ouder-Amstel. Lees hier meer over de andere aangekondige maatregelen.

Daarnaast mogen er nog maar 50 gasten binnen aanwezig zijn. Deze maatregelen gaan zondag om 18.00 uur in. De Haarlemse café-eigenaar Joost van Rijmenam is in alle staten. "Ik ben verbaasd, geschokt en woedend", vertelt hij aan NH Nieuws. "Dit wordt een bloedbad."

Quote "Dit betekent dat ik twee uur per dag minder inkomsten heb" Jaap Buis, eigenaarCafé The Pub

Vooral cafés die tot laat in de nacht open zijn, zullen de grootste gevolgen ervaren van de nieuwe beperkingen. "Dat betekent dat ik twee uur per dag minder inkomsten heb", legt Jaap Buis van Café The Pub in Amstelveen uit. Het Haarlemse Café Stiel's van Joost van Rijmenam is normaal van donderdag tot en met zondag tot vier uur 's nachts open en moet het qua omzet ook van die nachtelijke uren hebben. "Het is straks om half één al leeg, want wie blijft er in godsnaam nog in een verlichte kroeg zonder muziek zitten?" Tekst loopt door onder de video

Joost van Rijmenam van café Stiel's: "Dit gaat een bloedbad worden" - NH Nieuws

Voor de cafés die eerder sluiten, zijn de gevolgen minder erg. Steff van der Zon is eigenaar van de Notelle Bar in Beverwijk en had zijn oorspronkelijke openingstijden al ingekort van vier uur ‘s naar twee uur ‘s nachts. "Ach, dat ene uurtje maakt dan ook niet meer uit", zegt van der Zon. Hij snapt alleen niet waarom de horeca weer getroffen wordt. Verplaatsen van het probleem De maatregelen stuiten op veel onbegrip. "Cijfers van het RIVM laten zien dat 5,5 procent van de besmettingen aan horecagelegenheden is toe te wijzen, meer dan vijftig procent ontstaat in de thuissituatie", zegt Pim Evers, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Amsterdam. "Alle mensen die bij ons weggaan stuur je dan dus juist naar de plekken waar de meeste besmettingen worden opgelopen." Joost van Rijmenam van Café Stiel's vreest ook dat studenten, die nu nog in de kroegen komen, nu juíst thuis of elders feest gaan vieren. "Wat thuis gebeurt is vele malen erger dan wat er in kroegen gebeurt." Tekst loopt door onder de video

"In Haarlem zijn per weekend een stuk of twaalf party's, waarom weet de politie dat niet?" - NH Nieuws

In Amstelland is café-eigenaar Jaap Buis ook teleurgesteld. "We hadden het eindelijk weer een beetje op de rit en nu krijgen weer toch weer een beperking." De KHN Amstelland snapt bovendien niet waarom de beperkingen ook gelden voor hun regio: "We liggen in de schaduw van Amsterdam, waardoor wij in de noodverordeningen en regels meegaan met Amsterdam", zegt hij. "Maar in Amstelland produceren wij helemaal niet dezelfde cijfers (het aantal besmettingen, red.) als in Amsterdam." Tekst loopt door onder de video

Teleurstelling bij horeca Amstelland - NH Nieuws

Onder de horecaondernemers overheerst vooral het gevoel dat deze maatregelen 'voor de bühne zijn'. "Als je de grenzen weer opengooit, vliegtuigen zijn weer vol, sportverenigingen en scholen zijn open, gaan die paar uurtjes horeca sluiting het probleem echt niet verhelpen. Sterker nog, de bijwerking is straks veel groter dan de kwaal", zegt Alex Hermans, eigenaar van cafe-brasserie de Wildeman in Santpoort-Noord. Voor veel cafés breekt er dus weer een spannende tijd aan. Ook de KHN in Amsterdam vreest het ergste: "Voor een hoop bedrijven is dit het duwtje na waardoor ze gaan omvallen. We hebben het maar te slikken en op een gegeven moment slikken we het niet meer. Elke keer stel je je weer in op een nieuwe werkmodus en dat verandert dan weer, zonder goed onderbouwde argumenten."