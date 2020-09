Burgemeester Alkmaar verandert radicaal van standpunt voor vertrek: 'Pilot bewapende boa's'

Dat liet de burgemeester dinsdagavond weten tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Bruinooge liet weten dat als "de ontwikkelingen toch die kant opgaan, dan willen we graag met de pilot meedoen."

Ongetrainde boa's

Een opmerkelijke keuze en radicale wijziging van standpunt voor zijn vertrek, gezien burgemeester Bruinooge maandenlang verkondigde niet te willen handhaven en absoluut geen voorstander te zijn van bewapende boa's.

Eerder in juni verklaarde hij nog tegen NH Nieuws: "Je kunt dit soort pandemieën niet bestrijden met een hele strenge overheid die alles maar doet. Het is niet zo dat er straks op iedere hoek van de straat een agent staat. We leven niet in een politiestaat. Zo zit de samenleving niet in elkaar. Dan moeten die mensen [boa's red.] eerst maar eens goed opgeleid worden."

Naast handhavers met wapenstokken zal er in bepaalde wijken ook meer cameratoezicht komen, ter vergroting van de veiligheid. De camera monitort kentekens op bepaalde momenten, bijvoorbeeld ten tijde van een overval of inbraak. Om welke wijken het gaat, wilde de burgemeester niet bekend maken.

Bekijk hieronder het eerdere interview van NH Nieuws met burgemeester Piet Bruinooge: