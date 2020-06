Tot spoedwet zwaait Bruinooge de coronascepter in Noord-Holland Noord: "Uitzonderlijke situatie"

Ook de voorzitter heeft wel eens moeite met de anderhalvemetersamenleving. Hij hoopt dat we ons volgend jaar weer terug in het 'oude normaal' bevinden. "Op Vaderdag kreeg ik de kleinkinderen op bezoek, maar dan kan opa niet knuffelen. Dat is toch wel een kwaliteit van leven waar we weer terug naar moeten. Feit blijft dat het virus nog steeds onder ons is. Gelukkig krijgt de samenleving steeds meer vrijheden terug. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen door ons aan de coronamaatregelen te houden."

Voorlopig lijkt het erop dat de Veiligheidsregio het virus langzaam maar zeker onder controle heeft. Toch zijn we er nog lang niet meent Bruinooge. "Met het oog op de toekomst denk ik dat we moeten blijven samenwerken en onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Met het voorkomen van een tweede golf, beschermen we de kwetsbaren en steunen we het zorgpersoneel."

"De minister heeft aangegeven dat de spoedwet niet doorgaat. De bevoegdheden van de voorzitter van de Veiligheidsregio worden daarmee verlengd tot zeker oktober." Gezien noodverordeningen normaliter maar een paar dagen of weken gelden, is dit voor de voorzitter een situatie.

Vandaag presenteerde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een tussentijds rapport over de coronacrisis. In het rapport geeft de voorzitter rekenschap over de beslissingen die hij de afgelopen drie maanden heeft genomen om corona te bestrijden. Het rapport is bestemd voor de 17 gemeenteraden in de regio Noord-Holland Noord.

Toch kijkt de voorzitter met veel trots terug op de afgelopen maanden. Vooral op het feit dat de regio weinig heeft moeten handhaven. Ondanks de toenemende onvrede over de coronamaatregelen, wil Bruinooge ook de komende maanden blijven regeren met 'zachte hand'.

Politiestaat

"Veel inwoners hebben zich goed aan de maatregelen gehouden. Waar het niet goed ging, zijn mensen eerst aangesproken voordat er een boete werd uitgeschreven. Ik wil het gesprek blijven aangaan. Het is niet zo dat er straks op iedere hoek van de straat een agent staat - die middelen hebben we ook niet. We leven niet in een politiestaat. Zo zit de samenleving niet elkaar. " Over bewapende boa's hoeft de regio zich evenmin zorgen te maken. "Dan moeten die mensen eerst maar eens goed opgeleid worden."

Handhaving is in Noord-Holland Noord dan ook nooit het uitgangspunt geweest, aldus Bruinooge. "Het gaat erom dat we het virus indammen. Dat kan alleen als alle inwoners binnen de regio hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Door ons aan de maatregelen te blijven houden. Laten we daar samen voor gaan."

Medemenselijkheid

Naast het vooropstellen van de veiligheid, heeft de voorzitter bij ieder besluit geprobeerd de medemenselijkheid te laten meewegen. Zo besloot hij om muziekoptredens bij verzorgingshuizen en erehagen bij uitvaarten na veel kritiek toch toe te laten.

Bruinooge begrijpt dat het zware tijden zijn voor ouderen en kwetsbaren, maar ook zeker voor kleine kroeg-eigenaren, sekswerkers en coffeeshophouders. Toch blijven de de corona-regels voor hen voorlopig hetzelfde.

Het meer betrekken van burgers in de corona-besluitvorming zou volgens de voorzitter niet haalbaar zijn: "We hebben afgesproken dat we tijdens een crisis eerst besluiten nemen en daarna verantwoording afleggen. Vanuit de overheid vragen we burgers ook mee te denken over de anderhalvemetersamenleving. We zitten nu met de horeca om tafel. Maar we kunnen niet bij iedere noodverordening burgers gaan raadplegen. Dat duurt te lang."