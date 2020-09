KNVB in gesprek met De Boer over functie bondscoach Oranje

Het is niet bekend of de Noord-Hollander de enige kandidaat is waar de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma van de nationale voetbalbond mee praten. De KNVB maakt vaart met de zoektocht naar een opvolger voor de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman. Oranje komt volgende maand weer bijeen voor de interlands tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië. Het is de bedoeling dat er dan een nieuwe bondscoach op de bank zit.

Eerder kwamen namen als Louis van Gaal en Henk ten Cate ter sprake rondom de functie van nieuwe bondscoach van Oranje. Frank Rijkaard schijnt ook benaderd te zijn door de KNVB, maar hij bedankte.