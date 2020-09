Verraste Henk ten Cate heeft nog niet nagedacht over baan als bondscoach

HILVERSUM - Henk ten Cate is naar eigen zeggen heel erg verrast dat hij weer in beeld is gekomen als bondscoach van Oranje. "Als het inderdaad zo is, is het heel eervol natuurlijk", liet de 65-jarige Amsterdammer zondagavond in het tv-programma Studio Voetbal van de NOS weten.

"Ik vind dat spelers in dit opzicht het beste referentiekader zijn. Dus hartstikke leuk, maar absoluut onverwacht. Ik heb er daarom ook totaal nog niet over nagedacht." Of Ten Cate eventueel openstaat voor de baan als bondscoach? "Als ik waardering voel, valt er altijd te praten."

Zondagochtend maakte de voormalige perschef van Oranje, Kees Jansma, in de nieuwe online talkshow van Voetbal International bekend dat de spelersraad een voorkeur voor Ten Cate heeft als opvolger van Ronald Koeman (naar FC Barcelona). Dat bericht werd later op de dag ontkend door international Marten de Roon. Dat is echt onzin", zei de middenvelder van Atalanta Bergamo. "Wij hebben echt geen voorkeur. We hebben geen naam genoemd. Dat is gewoon niet zo." Tekst gaat verder onder de video

Ten Cate benadrukte dat hij 'bij toeval' te gast was in het praatprogramma, op de dag dat zijn naam nadrukkelijk in verband met Oranje werd gebracht. Hij zat naar eigen zeggen niet in de NOS-studio om nog eens extra te solliciteren naar de baan als bondscoach. "Deze afspraak is drie weken geleden al gemaakt."

Ten Cate was drie jaar geleden al bijna bondscoach van het Nederlands elftal. Hij had zelfs de toezegging van Hans van Breukelen, de toenmalige technisch directeur van de KNVB, die uiteindelijk toch voor Dick Advocaat koos. Ten Cate had het bewuste gesprek met de oud-doelman opgenomen en deelde dat later met de media.

