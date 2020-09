Gooise leraren en zorgmedewerkers krijgen nu al voorrang op coronatest

BUSSUM - Gooise leraren en zorgmedewerkers krijgen nu al voorrang op een coronatest als ze zich met coronaklachten melden. Dat meldt de GGD. Vanaf deze week is er extra ruimte voor deze doelgroepen in de coronateststraat.

Leraren en zorgmedewerkers pleiten al langer voor voorrang op coronatests. Door de nog steeds toenemende drukte in de verschillende teststraten duurt het vaak lang voordat ze aan de beurt zijn en uiteindelijk de uitslag krijgen.

Dat is een probleem, omdat zonder test die uitsluit dat leraren en zorgmedewerkers het coronavirus onder de leden hebben, ze niet naar het werk mogen. Dat zorgt er weer voor dat er gaten vallen op scholen en in de werkroosters in de zorg. Vervanging is vaak moeilijk of zelfs helemaal niet te vinden. Scholen moeten daardoor steeds vaker klassen naar huis sturen.

De Gooise GGD heeft in de teststraat in Bussum extra ruimte gereserveerd voor het testen van deze specifieke doelgroepen. Daar kunnen leraren en zorgmedewerkers sinds maandag terecht.

Met de extra testruimte is 't Gooi een van de eerste regio's met 'voorrangstesten'. In Noord-Holland gaat alleen de regio Haarlemmermeer voor, waar sinds deze week leraren en zorgmedewerkers voorrang krijgen in de coronateststraat in Vijfhuizen. Voor de rest van het land wordt er op de meeste plekken nog gewerkt aan voorrang voor deze doelgroepen. Naar verwachting komt volgende week een landelijk aanmeldtelefoonnummer beschikbaar.

Meer coronabesmettingen

De GGD merkt dat het aantal coronabesmettingen in 't Gooi de afgelopen tijd weer flink toeneemt. Afgelopen week werden 127 mensen in de regio positief getest op het coronavirus, een stijging van vijftig procent ten op zichte van een week eerder.

Dat er meer mensen corona-achtige klachten hebben, is ook goed te merken in de coronateststraat. Afgelopen week kwamen er ruim 4.000 mensen om een coronatest te doen, een record tot nu toe.