Coronatest bij GGD duurt steeds langer: scholen denken aan eigen tests inkopen

HAARLEM - Sommige middelbare scholen in Haarlem en omgeving overwegen om commerciële coronatests in te kopen voor docenten met gezondheidsklachten. Zij voelen zich daartoe gedwongen omdat de wachttijden bij de teststraat van de GGD in Haarlem sinds het begin van het schooljaar steeds meer oplopen.

Een delegatie van alle middelbare scholen in Haarlem en omgeving spreekt daarom vrijdag met de Haarlemse burgemeester Jos Wienen (ook vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland) om onder meer te kijken of het mogelijk is dat docenten voorrang krijgen bij het afnemen van coronatests. Tijdens de persconferentie van gisteren werd duidelijk dat er voorlopig geen landelijk beleid komt om voorrang voor zorg- of onderwijspersoneel vast te leggen.

Leraren moeten, net als andere klanten van de teststraat, steeds langer wachten om op corona getest te worden. Soms kunnen mensen pas na drie of vier dagen terecht voor een test en dan moeten ze nog wachten op een uitslag ook. Gedurende die dagen kunnen de docenten niet fysiek lesgeven op school. Rector Nelie Groen van het Coornhert Lyceum: "Daar lopen we wel tegen aan, ja. Dat is groot vraagstuk."

Rector Peter de Zoete van het Kennemer Lyceum in Overveen schetst de mening van veel schoolbestuurders. "Ik vind dat de overheid docenten voorrang moet geven als ze getest moeten worden. Het gebeurt aan de lopende band dat leraren nu drie of vier dagen afwezig zijn omdat ze wachten op de test en de uitslag."

Net als De Zoete overweegt rector Claasje Quadekker van Lyceum Sancta Maria om daarom commerciële tests in te kopen. Het voordeel daarvan is dat de uitslagen veel sneller bekend zijn. Het nadeel is ook belangrijk: zo'n test kan zo 150 euro per stuk kosten. "Dat is geen goedkoop geintje waar we geen cent extra voor krijgen", aldus Quadekker.

Het Coornhert Lyceum in Haarlem heeft besloten sowieso geen commerciële tests in te kopen. Rector Nelie Groen: "Dat is niet onze rol als school. We moeten niet de medische kant opgaan. Dat laten we aan de medici over. Dat kan alleen maar verwarring veroorzaken. Ik vind het wel belangrijk dat docenten voorrang gaan krijgen bij de coronatests van de GGD. Dat zou heel prettig zijn. Ze zouden binnen 24 uur getest moeten worden en dan binnen 24 uur de uitslag moeten hebben. Dat zou ook meteen de drempel verlagen voor leraren om een test aan te vragen."