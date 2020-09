Weinig succes op Autumn Series voor darters Van der Voort en Zonneveld

NIEDERNHAUSEN - Deze week stonden voor de darters met een tourkaart van de PDC de Autumn Series, een vervolg op de eerdere Summer Series, op het programma. Vijf dagen op rij speelden er 128 spelers van over de hele wereld voor de dagzege, onder wie ook de Noord-Hollanders Vincent van der Voort (Purmerend) en Niels Zonneveld uit Uitgeest.

Van der Voort, die zich vorige week nog wist te plaatsen voor de World Series Finals, werd woensdag in de tweede ronde uitgeschakeld door de sterke Gerwyn Price (4-6). Zijn beste resultaat in de reeks van vijf toernooidagen boekte hij zaterdag, toen hij de achtste finales bereikte. Landgenoot Jelle Klaasen bleek op dat moment met 4-6 te sterk voor de Purmerender, die iedere speeldag minimaal tot de tweede ronde reikte.

Voor Zonneveld verliep het toernooi teleurstellend. Het 22-jarige dartstalent uit Uitgeest trof het ook niet met de loting. Zonneveld werd tot drie keer aan toe uitgeschakeld in de eerste ronde, waar hij wereldtoppers als Simon Whitlock en Michael van Gerwen trof. Op de tweede dag was Daryl Gurney met 4-6 te sterk voor de Noord-Hollander, terwijl hij het op de laatste dag moest afleggen tegen Dave Chisnall: 5-6. Zonneveld leidde in die wedstrijd met 5-3, maar zag de zege nog uit handen glippen.

Alle uitslagen Noord-Hollanders op Autumn Series op een rijtje:

12 september:

Van der Voort - Clayton 6-3

Van der Voort - Verberk 6-2

Van der Voort - Noppert 6-4

Van der Voort - Klaasen 4-6 (achtste finale)

Zonneveld - Whitlock 3-6

13 september:

Van der Voort - Ward 6-5

Van der Voort - Lennon 3-6 (32e finale)

Zonneveld - Van Gerwen 2-6

14 september:

Van der Voort - McGeeney 6-2

Van der Voort - Evetts 6-3

Van der Voort - Noppert 5-6 (16e finale)

Zonneveld - Leitinger 6-1

Zonneveld - Gurney 4-6

15 september:

Van der Voort - Raman 6-3

Van der Voort - De Sousa 4-6 (32e finale)

Zonneveld - Lowe 4-6

16 september:

Van der Voort - Telnekes 6-4

Van der Voort - Price 4-6

Zonneveld - Pallett 6-1

Zonneveld - Chisnall 5-6