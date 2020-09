Van der Voort plaatst zich voor World Series of Darts Finals

NIEDERNHAUSEN - Vincent van der Voort heeft zich vrijdag geplaatst voor de World Series of Darts Finals 2020. De darter uit Purmerend bewees in het Duitse Niedernhausen in goede vorm te zijn en hij bemachtigde een van de vier laatste startbewijzen.

Het is de eerste keer dat de Noord-Hollander zich voor het toernooi plaatst. De route die hij aflegde om het ticket voor de Finals te bemachtigen was geen simpele. Van der Voort startte met een 5-3 zege op Josh Payne, waarna hij ook te sterk was voor Marko Kantele (5-4) en Scott Waites (5-2). In de finale werd er vervolgens afgerekend met Madars Razma: 5-3.

De andere drie laatste startbewijzen voor het sterk bezette toernooi in Salzburg gingen naar Steve Beaton, Joe Cullen en Harry Ward. De World Series of Darts Finals worden gehouden van 18 tot en met 20 september.