Van der Voort kijkt met gemengde gevoelens terug op Summer Series

Om die reden kijkt de 44-jarige Noord-Hollander met een wisselend gevoel terug op zijn eerste wedstrijden sinds half maart. "Je merkt toch dat trainen anders is dan wedstrijden spelen. Ik miste echt wat wedstrijdritme. Dat komt dan wel weer, maar het opstarten was wel lastig." De Summer Series waren vijf eendaagse toernooien, waaraan iedere keer 128 spelers meededen. Twee keer reikte Van der Voort tot de laatste 32 spelers.

Frisse lucht

"Ik had van tevoren verwacht dat er veel meer regels en dergelijken bij zouden komen kijken, maar dat viel me eigenlijk wel mee", vervolgt de nummer 33 van de wereldranglijst. "In het begin moest je even naar je kamer toe en dan mocht je er niet uit tot de uitslag van je coronatest er was. En je mocht het hotel niet uit, dat is natuurlijk vrij ongewoon. Alleen als je rookt dan kon je even naar buiten. Ik bedacht op een gegeven moment om maar even bij de rokers te gaan staan. Anders heb je in vijf dagen tijd geen frisse lucht gehad."

Ondanks dat Van der Voort tot tweemaal toe de derde ronde bereikte, heeft hij het gevoel dat er zeker meer in had gezeten afgelopen week. "Op de eerste wedstrijd miste ik vijf pijlen voor de overwinning tegen Mensur Suljovic. Dat was gewoon zonde. De ene dag gaat het gewoon even beter dan de andere dag. Dat heb ik overigens wel vaker hoor, dat ik - na een break van een of anderhalve maand - een paar toernooien nodig heb om weer even helemaal scherp te worden. Dat merkte ik nu ook. Maar je bent iedere dag weer even in hetzelfde ritueel en het komt ook allemaal wel weer goed, maar het was toch even wennen."