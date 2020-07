Eindelijk weer 'echt' darten voor Van der Voort en Zonneveld

MILTON KEYNES - Ze hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vandaag is het zover. De Noord-Hollandse darters Niels Zonneveld en Vincent van der Voort mogen eindelijk weer in een echte wedstrijdvorm darten. In het Engelse Milton Keynes staan de zogenoemde PDC Summer Series op het programma. Het toernooi bestaat uit vijf Players Championships en duurt tot en met 12 juli.

Normaal gesproken worden er per jaar dertig Players Championships gespeeld. Door de uitbraak van de coronacrisis was dit geen optie meer. Het toernooi is het eerste evenement van de PDC waar de spelers met een tourkaart van de PDC weer in real life tegen elkaar darten. Eerder werd er tijdens de coronacrisis een Home Tour georganiseerd, waarbij spelers via een livestream tegen elkaar konden spelen om de prijzen.

Tijdens de PDC Summer Series leven alle 128 deelnemers enkele dagen in een gecreëerde bubbel. Alle spelers zijn van tevoren getest op corona en daaruit is gebleken dat alle 229 tests - bij spelers en andere betrokkenen rondom het toernooi - negatief waren. Het is voor hen verboden het complex te verlaten en alle faciliteiten, zoals een restaurant en een hotel, liggen binnen handbereik. Om de veiligheid te kunnen waarborgen zijn er een aantal extra regels opgesteld tijdens de wedstrijden. Zo mogen spelers niet dichter dan een meter bij elkaar komen en kan er wanneer dat wel gebeurd een leg worden geclaimd door de tegenstander. Bovendien zijn er geen scheidsrechters en moeten de spelers dus zelf als scheidsrechter fungeren.

Loting

De loting voor de eerste dag van het toernooi heeft vooral voor Zonneveld niet simpel uitgepakt. De darter uit Uitgeest neemt het op tegen Nathan Aspinall, de winnaar van de afgelopen Home Tour. Purmerender Van der Voort kruist de degens met Conan Whitehead. Wesley Harms uit Heerhugowaard is ook in het bezit van een tourkaart en mocht dus ook meedoen met de Summer Series, maar hij zei in een eerder stadium af.