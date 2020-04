Van der Voort doet niet mee aan thuiscompetitie: "Voor mij een hoop gedoe"

"Het is natuurlijk een goed idee", begint Van der Voort in gesprek met NH Sport. "De PDC denkt in ieder geval mee met spelers en fans. Alle sport ligt stil, dus ik denk dat het een mooi initiatief is dat mensen 's avonds naar een paar wedstrijden kunnen kijken."

Vier spelers per dag

Het concept is dat er 32 dagen lang elke keer vier darters in actie komen. Zij spelen in een poulesysteem tegen elkaar en dat levert steeds een dagwinnaar op. Er is daardoor plek voor alle 128 spelers met een tourkaart bij de PDC. "In principe is iedere dag een op zich staand toernooitje. Over het vervolg kunnen ze nog niks zeggen, omdat we niet weten hoe lang het gaat duren. Sommigen zullen ook twee keer aan de beurt komen. En de poulewinnaars misschien drie keer."

De deelnemers krijgen 500 pond per dag dat ze spelen. Er zijn verder geen winstpremies. Toch heeft Van der Voort besloten niet op het aanbod in te gaan. "Het moet vanuit huis. En ik heb thuis geen dartbord hangen", onthult de Noord-Hollander. "Dat kan ik natuurlijk wel snel realiseren, maar het moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dan moet ik er allemaal verlichting omheen gaan doen. Een hoop gedoe, dus daarom heb ik besloten niet mee te doen."