Vanaf de zolderkamer tegen de grootste darters: Zonneveld verheugt zich op Home Tour

UITGEEST - Het is één van de weinige sporten die ‘gewoon’ door kan gaan in crisistijden: darten. In de thuiscompetitie die de dartbond PDC heeft opgestart staat vrijdagavond in de eerste ronde gelijk een Noord-Hollander: Niels Zonneveld uit Uitgeest. Hij verheugt zich erop, maar spannend is het wel: “Wat als mijn wifi uitvalt tijdens de partij? Geen idee wat ik dan moet doen…”

Het idee is simpel: alle darters richten een camera op hun bord en spelen vanuit huis tegen elkaar. Er was echter behoorlijk wat werk voor nodig om het te realiseren. “Mijn baan is op zolder en daar heb ik gisteren getest om te kijken of alles goed werkt”, aldus Zonneveld tegen NH Sport. “Met een productieteam heb ik geskypet om te kijken of het goed gaat met het licht, geluid, noem maar op. Dat doen ze heel goed, er wordt precies verteld hoe ze het willen hebben."

De darter heeft sinds anderhalf jaar een tourkaart bij de PDC, de hoogste dartklasse. Bijna elke week speelt hij partijen in Engeland of Duitsland: "Alle grote namen kom je tegen." Nu 'echte' wedstrijden niet mogelijk zijn, vindt hij dit een mooi alternatief: "Het is ook mooi dat de PDC iets probeert te doen voor ons. Het is een goede training om je in vorm te houden. Er is ons wel verteld dat het geen demonstratiewedstrijden zijn. Vanavond kan je op elke goksite terecht voor onze wedstrijden. Dan is het wel belangrijk dat je je best doet."

