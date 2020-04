Darter Harms laat thuiscompetitie PDC schieten door sabotage-gevoeligheid

HEERHUGOWAARD - Professioneel darter Wesley Harms laat net als Vincent van der Voort de thuiscompetitie van de grootste dartbond ter wereld (PDC) schieten. "Iedereen zou hetzelde systeem moeten gebruiken. Ik vind het nu gevoelig voor sabotage."

Sander Kaaij

Voor het aangeboden prijzengeld loopt de darter uit Heerhugowaard ook niet warm. "Als het maar eenmalig vijfhonderd pond is, moet ik elk weekend meedoen om uit de kosten te kunnen komen. Dat schiet ook niet op, dan kan ik net zo goed gaan werken", vertelt Harms in gesprek met NH Sport. Hij was in principe positief over het initiatief van de PDC. "Het idee is natuurlijk harstikke goed, maar dan moet iedereen dezelfde uitrusting hebben. Als je nu kijkt, zie je dat sommige beelden wazig zijn. Ik kan wel zeggen dat ik 180 heb gegooid, maar dat zie je niet op camera of er zou automatisch ingezoomd moeten worden."

Tourkaart Begin dit jaar deed Harms mee aan Q-School (kwalificatietoernooi voor deelname aan toernooien van de PDC) en bemachtigde een tourkaart. Door de coronacrisis zijn veel toernooien uitgesteld, daarom is hij benieuwd hoe de dartbond dit gaat oplossen. "Dat is de volgende stap voor de PDC. Wat gaan ze doen met mensen die net een tourkaart hebben behaald? Blijft die nog een jaar langer geldig of gaan ze aan het eind van het jaar alles doordeweeks inhalen?", vraagt Harms zich hardop af. Er is nog veel onduidelijkheid bij Harms. "Op dit moment wordt alles verplaatst. Op een gegeven moment zijn de weekenden op. Misschien zitten we dan wel twee à drie weken achter elkaar in Engeland. Dan kan ik daar beter een huis gaan kopen."

Quote "Ik mis natuurlijk wel om competitief te gooien" Darter Wesley Harms