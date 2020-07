Wisselende resultaten Van der Voort en Zonneveld op Summer Series

Op de eerste dag van het evenement (woensdag) versloeg Van der Voort eerst Conan Whitehead en James Hubbard, voordat hij in de derde ronde nipt werd uitgeschakeld door de Oostenrijker Mensur Suljovic. Donderdag was de tweede ronde het eindstation voor de Purmerender. Hij werd daarin uitgeschakeld door landgenoot Maik Kuivenhoven, nadat hij in de eerste ronde te sterk was voor de Pool Krsysztof Kciuk. Vandaag moest de Nederlander tijdens de derde ronde zijn meerdere erkennen in Ian White. Daarvoor won The Dutch Destroyer van Geert Nentjes (6-2) en Luke Woodhouse (6-1).