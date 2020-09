Vlaar aan de aftrap bij Kiev - AZ, Gudmundsson vervangt Idrissi

KIEV - Ron Vlaar staat vanavond in de basis bij AZ, dat het in de derde voorronde van de Champions League opneemt tegen Dinamo Kiev. Hij staat centraal in de verdediging naast Teun Koopmeiners. Oussama Idrissi begint op de bank.

De Marokkaanse aanvaller is niet fit genoeg om aan het duel te beginnen. Hij wordt vervangen door Albert Gudmundsson, die in de vorige ronde tegen Viktoria Plzen (3-1 winst na verlenging, red.) nog goed was voor twee treffers. Het middenveld bestaat uit Fredrik Midtsjø, Dani de Wit en Jordy Clasie, terwijl Calvin Stengs fit genoeg is om aan de wedstrijd te beginnen.

Dinamo Kiev - AZ begint vanavond om 19.00 uur. De winnaar van het duel bemachtigt een ticket voor de play-offs van de Champions League. De wedstrijd is te volgen via het Twitter-account van NH Sport en na afloop zijn er op al onze kanalen uiteraard weer reacties te vinden.

Opstelling Dinamo Kiev: Bushchan, Karavaiev, Mylolenko, Zabarnya, Kedziora, Dydorchuk, Buialskyi, De Pena, Rodrigues, Supriaha

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Stengs, Boadu, Gudmundsson