AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners kijkt uit naar clash tegen Kiev: "Enorme uitdaging"

KIEV - Teun Koopmeiners verwacht een 'lastige wedstrijd' tegen Dinamo Kiev dinsdagavond in de Champions League. "Dit is een onwijs mooie uitdaging. Ze hebben een goed team dat net van Sjachtar (Donetsk red.) in beker heeft gewonnen. Het wordt een mooie klus, maar we zijn er klaar voor", liet de aanvoerder van AZ weten.

Koopmeiners blikte op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Dinamo Kiev kort terug op afgelopen seizoen. "We hebben iets heel moois neergezet vorig jaar. Het was een bijzonder seizoen met mooie wedstrijden. Het is alleen doodzonde dat we het niet hebben kunnen afmaken. We geloofden als team dat het mooi had kunnen eindigen."