AZ met Hatzidiakos naar Kiev

SCHIPHOL - De AZ-selectie is maandagochtend afgereisd naar Kiev voor het duel in derde voorronde van de Champions League tegen Dinamo Kiev. Opvallende naam in de wedstrijdselectie is die van Pantelis Hatzidiakos.

De Griekse verdediger raakte in het Europa League-duel tegen Partizan Belgrado zwaar geblesseerd aan zijn knie. Na een revalidatie van bijna 10 maanden is hij dus eindelijk weer wedstrijdfit. Opvallende afwezige in de selectie is Hakon Evjen. De Noorse middenvelder is door AZ-trainer Arne Slot niet meegenomen naar Oekraïne.