AZ waarschijnlijk met fitte selectie tegen Dinamo Kiev: "Alleen de vraag of iedereen negentig minuten kan spelen"

WIJDEWORMER - Alle internationals waren donderdag weer van de partij op de training. Op de geblesseerde Oussama Idrissi na beschikte trainer Arne Slot over al zijn spelers. "Ook Idrissi is heel dichtbij het moment om weer mee te trainen."

Eigenlijk zou AZ dit weekend spelen tegen FC Utrecht, maar dit duel wordt verplaatst naar een later moment. Zo kunnen de Alkmaarders zich beter voorbereiden op de wedstrijd van dinsdag tegen Dinamo Kiev voor de Champions League. De KNVB communiceerde dit besluit pas afgelopen maandag en daar was FC Utrecht behoorlijk geïrriteerd over. "Ik weet niet of er woede is richting ons", vertelt Slot voor de camera van NH Sport. "Ze vinden het volstrekt logisch dat AZ dit verzoek heeft gedaan. Volgens mij zijn ze vooral boos over het moment dat ze het hoorden." Bekijk hieronder de reactie van Arne Slot over het uitstellen van FC Utrecht - AZ.

Arne Slot kreeg een appje van John van den Brom: "Hij was lichtelijk bijdehand" - NH Nieuws

Quote "Ik merk dat FC Utrecht het volstrekt logisch vindt dat AZ dit verzoek heeft gedaan" AZ-trainer Arne Slot

Dinamo Kiev Nu de interlandperiode erop zit en AZ geen wedstrijd dit weekend speelt zijn alle ogen gericht op Dinamo Kiev. "We hebben dus vijf dagen om ons te voorbereiden en dat hebben we ook nodig, want ik vind dat we het opnemen tegen een hele sterke tegenstander." Bekijk de video hieronder voor de laatste stand van zaken op donderdag met Arne Slot. Tekst loopt door onder de video.

Laatste stand van zaken met Arne Slot - NH Nieuws

Stengs Tijdens de training op donderdag deed Calvin Stengs ook weer volledig mee. De aanvaller is al de hele voorbereiding geblesseerd en speelde alleen tegen Viktoria Plzen. En waarschijnlijk is hij er dinsdag in Oekraïne ook bij. "Ik verwacht eigenlijk over een fitte selectie te beschikken. Het is alleen de vraag of iedereen negentig minuten kan spelen."