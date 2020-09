Voorbeschouwing: dag van de waarheid voor AZ in Kiev

KIEV - AZ speelt dinsdagavond tijdens de derde voorronde van de Champions League een uitwedstrijd bij Dinamo Kiev. Voorafgaand aan het belangrijke affiche hield de selectie van trainer Arne Slot een stadswandeling in de Oekraïnse hoofdstad. NH Sport was erbij en blikt vooruit op de belangrijke wedstrijd met trainer Arne Slot en de Oekraïnse voetbalverslaggever Vladyslav Urubkov.

Voor trainer Slot is het lastig om in te schatten hoe de kansenverhoudingen zijn voorafgaand aan de wedstrijd. "De laatste keer dat wij tegen een Oekraïnse tegenstander hebben gespeeld was tegen Mariupol. Dat is toch wel een heel zwakkere ploeg dan Dinamo Kiev. Volgens mij speelde Ajax hier twee jaar geleden. Maar goed, dat was een ander Ajax en een ander Dinamo Kiev. Het is heel moeilijk om ze kansenverhouding hier weer te geven", aldus de oefenmeester.