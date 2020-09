Andijkers starten succesvolle petitie tegen zonne-eilanden

Binnen een paar dagen werd de petitie al ruim duizend keer ondertekend, tot vreugde van Gerrit van Keulen van Dorpsraad Andijk: "Hij loopt als een trein!" Dit is boven verwachting, vertelt hij. "We hadden wel verwacht dat veel mensen uit Andijk, Enkhuizen en Wervershoof de petitie zouden ondertekenen, maar het gaat vèr buiten de regio." De petitie werd volgens Van Keulen ondertekend door mensen uit Moldavië, Belgie en Zwitserland, maar ook binnen de landsgrenzen kwamen er honderden reacties. "Van Aartswoud tot Zwolle en van Alphen in Noord-Brabant tot Muntendam in Groningen."

Hoe het komt dat het hele land zich betrokken voelt bij dit stukje kust bij Andijk leest Van Keulen uit de reacties op de petitie. "Het zijn mensen die hier op vakantie zijn geweest, mensen die hier zeilen en van het water genieten, maar ook oud-Andijkers die inmiddels zijn uitgevlogen en die onze oproep ter harte nemen."

Niet alleen bij recreanten en bewoners roepen de plannen weerstand op, ook visser Klaassen uit Enkhuizen is aangesloten. "De eilanden zouden in ons viswater komen te liggen", vertelt Wouter Klaassen. "Wij hebben daar grote palingfuiken staan en verdienen daar tachtig procent van ons brood mee. We hopen dat er bij Rijkswaterstaat iemand wakker wordt; dit kan niet. Zolang de daken nog niet vol liggen met panelen, laat je het IJsselmeer met rust."

Geen draagvlak

Het actiecomité laat de petitie tot 1 oktober lopen, vertelt Van Keulen. "We hopen dan duzienden handtekeningen aan de wethouder te kunnen overhandigen." Het actiecomité wil met de petitie onderstrepen dat de bevolking falikant tegen de plannen is. "Wij hebben (nog) geen inspraak gehad, maar willen voorkomen dat er straks een plan ligt waar we alleen ja of nee tegen kunnen zeggen. Het is nu al duidelijk dat hier geen draagvlak voor is, het is een onherroepelijke aantasting aan het aangezicht van de Westfriese Omringdijk."

