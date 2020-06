College Medemblik wil weids landschap behouden: geen extra windmolens

MEDEMBLIK - Het college van Medemblik is tegen de komst van extra windmolens in de gemeente. De plannen in de conceptversie van de Regionale Energie Strategie (RES) zijn gisteravond in het college besproken en de gemeente wil inzetten op behoud van het weidse zicht in Medemblik. Alternatief is volgens het college om in te zetten op zonnevelden op land en mogelijk in het IJsselmeer.